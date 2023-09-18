Staffel 1 Folge 2: Kopenhagen: Schnaps und Smørrebrød Jetzt kostenlos streamen
Food Travelers
Folge 2: Staffel 1 Folge 2: Kopenhagen: Schnaps und Smørrebrød
15 Min.Folge vom 18.09.2023
Kopenhagen ist in den vergangenen Jahren zu einem echten Food Hotspot geworden. Lukas und Randy reisen in die dänische Hauptstadt, um selbst einen Eindruck zu gewinnen. Dabei machen sie auch Bekanntschaft mit dem berühmten Smørrebrød und erlernen die dänische Art, Hotdogs zu essen.
Genre:Reality
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Lukas Galgenmüller