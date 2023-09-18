Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Travelers

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 18.09.2023
Mortadella, Lasagne, Tortellini: Bologna ist die Heimat zahlreicher köstlicher Gerichte. Lukas und Randy begeben sich in der norditalienischen Stadt auf die Suche nach den Ursprüngen der Spaghetti Bolognese und erklimmen den großen Turm Bolognas.

