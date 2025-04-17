Der falsche TotenscheinJetzt kostenlos streamen
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 1: Der falsche Totenschein
48 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Am 17. September 2012 geht bei der Polizei ein Notruf ein: Leslie Neulander, die Frau eines erfolgreichen Arztes, wurde mit einer Kopfverletzung in der Dusche gefunden. Als die Rettungssanitäter eintreffen und versuchen, sie zu reanimieren, ist die 61-Jährige bereits tot. Ihr Mann gibt an, sie sei in der Dusche gestürzt. Der zuständige Rechtsmediziner stuft ihren Tod ebenfalls als Unfall ein. Doch schon bald häufen sich die Zweifel an Bob Neulanders Version der Geschichte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Exploration Distribution INC.