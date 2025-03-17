Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 6 vom 17.03.2025
48 Min. Folge vom 17.03.2025 Ab 12

Ende Juli 2000 wird vor Merritt Island, Florida, eine weibliche Wasserleiche entdeckt. Die Frau ist offensichtlich einem Mord zum Opfer gefallen. Einen Tag später kann sie als die 22-jährige Misty Morse identifiziert werden. Bereits kurz darauf vermag die Polizei den Kreis der Verdächtigen auf drei ihrer Bekannten einzugrenzen. Doch dann geraten die Ermittlungen ins Stocken. Ein halbes Jahr vergeht, bis ein spezielles Haar den entscheidenden Durchbruch bringt.

