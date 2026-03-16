Tödliche ZwangsvollstreckungJetzt kostenlos streamen
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 5: Tödliche Zwangsvollstreckung
48 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Als Nick Firkus am 25. April 2010 den Notruf wählt, klingt seine Geschichte schockierend: Ein Einbrecher soll seine Frau Heidi erschossen und ihn selbst verletzt haben. Doch bald stoßen die Ermittler auf Ungereimtheiten. Das Ehepaar stand kurz vor der Zwangsräumung, die Finanzen lagen in Trümmern - und Zweifel wachsen, ob Heidi wirklich über alles Bescheid wusste. Mit Unterstützung des FBI rollt man den Fall neu auf, bis Jahre später die wahre Tragödie ans Licht kommt.
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Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Exploration Distribution INC.