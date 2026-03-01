Zum Inhalt springenBarrierefrei
Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Hinter dem eiskalten Blick

Staffel 2Folge 6vom 16.03.2026
Hinter dem eiskalten Blick

Folge 6: Hinter dem eiskalten Blick

48 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Als in einem Straßengraben eine Leiche entdeckt wird, scheint zunächst alles auf einen Unfall mit Fahrerflucht hinzudeuten. Doch bald stellt sich heraus, dass der Tote der vermisste Jason Hamrick ist - und der Fall nimmt eine dunkle Wendung. Im Fokus stehen seine Ex-Frau Angelina und ihr neuer Partner Michael Clark, der von perfiden Plänen erzählt, Jason zu beseitigen. Eine riskante Undercover-Aktion soll die Wahrheit ans Licht bringen, doch sie scheitert, bevor sie beginnt.

