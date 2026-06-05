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Formel 1

Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes Training

ORF1Staffel 1Folge 329vom 05.06.2026
Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes Training

Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes TrainingJetzt kostenlos streamen

Formel 1

Folge 329: Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes Training

79 Min.Folge vom 05.06.2026

Die Mercedes‑Dominanz wurde im ersten freien Training in Monaco vorerst gestoppt. Ferrari präsentierte sich wie erwartet stark. Lokalmatador Charles Leclerc fuhr mit einer überzeugenden Leistung auf Platz eins. Vorjahressieger Lando Norris wurde Sechster. Red‑Bull‑Pilot Max Verstappen belegte Rang drei. Kimi Antonelli landete auf Platz vier. Bildquelle: APA-Images / AFP / GABRIEL BOUYS

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