Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes TrainingJetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 329: Formel 1 Großer Preis von Monaco: Erstes Training
79 Min.Folge vom 05.06.2026
Die Mercedes‑Dominanz wurde im ersten freien Training in Monaco vorerst gestoppt. Ferrari präsentierte sich wie erwartet stark. Lokalmatador Charles Leclerc fuhr mit einer überzeugenden Leistung auf Platz eins. Vorjahressieger Lando Norris wurde Sechster. Red‑Bull‑Pilot Max Verstappen belegte Rang drei. Kimi Antonelli landete auf Platz vier. Bildquelle: APA-Images / AFP / GABRIEL BOUYS
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