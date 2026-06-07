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Formel 1 Großer Preis von Monaco: News vor dem Rennen

ORF1Staffel 1Folge 335vom 07.06.2026
Formel 1 Großer Preis von Monaco: News vor dem Rennen

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Folge 335: Formel 1 Großer Preis von Monaco: News vor dem Rennen

40 Min.Folge vom 07.06.2026

Die speziell für Monaco adaptierten Reglementänderungen trafen offenbar McLaren von den Spitzenteams am härtesten. Ein schwaches Qualifying war die Folge. Die Stallrivalität zwischen Russell und Antonelli zeigt inzwischen Parallelen zu den damaligen Differenzen zwischen Rosberg und Hamilton bei Mercedes.

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