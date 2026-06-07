Formel 1 Großer Preis von Monaco: News vor dem RennenJetzt kostenlos streamen
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Folge 335: Formel 1 Großer Preis von Monaco: News vor dem Rennen
40 Min.Folge vom 07.06.2026
Die speziell für Monaco adaptierten Reglementänderungen trafen offenbar McLaren von den Spitzenteams am härtesten. Ein schwaches Qualifying war die Folge. Die Stallrivalität zwischen Russell und Antonelli zeigt inzwischen Parallelen zu den damaligen Differenzen zwischen Rosberg und Hamilton bei Mercedes.
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