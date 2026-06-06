Formel 1: 3. Training (Großer Preis von Monaco 2026)Jetzt kostenlos streamen
Formel 1
Folge 332: Formel 1: 3. Training (Großer Preis von Monaco 2026)
82 Min.Folge vom 06.06.2026
WM-Leader Kimi Antonelli hat im dritten Freien Training für den Grand Prix von Monaco die Bestzeit erzielt. Der Mercedes-Pilot verwies Lokalmatador Charles Leclerc auf Rang zwei und geht damit als einer der Favoriten ins Qualifying.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Formel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1