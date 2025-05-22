Francis Durbridge-Collection
Folge 1: Der Besuch
Um ihrem Sohn Mike eine normale Kindheit fern vom Hollywood-Rummel zu bieten, haben sich Robert und Stella Drury, ein weltbekanntes Filmschauspieler-Ehepaar, auf einen prächtigen Landsitz nach England zurückgezogen. Aber gerade in dieser Abgeschiedenheit ereilt sie das Unglück. Mike wird entführt! Sie selbst werden gezwungen, einen Major Crozier als Besuch in ihr Haus aufzunehmen. Zu ihrer Verblüffung verlangt der Entführer kein Lösegeld - nur das Gastrecht für 48 Stunden: Danach werde er verschwinden und das Kind unversehrt freilassen. Er zwingt die Eltern, seinen Anweisungen bedingungslos zu folgen und die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Doch genau die platzt, ungerufen und unerwartet, ins Haus: Inspektor Burford und Sergeant Clayton haben im Landhaus der Drurys die Leiche jenes Italieners gefunden, mit dem Robert unmittelbar nach Mikes Entführung verhandelt hatte, den zu kennen er aber entschieden abstreitet. Die Polizisten sind überzeugt, dass die Eheleute mehr wissen, als sie zugeben, zumal Stella immer nervöser wird. Schließlich gestehen sie, von Kidnappern erpresst zu werden. Bereitwillig stellt Crozier sich Inspektor Burfords Verhör. Damit nimmt das Gangsterkomplott, in das die beiden Stars immer tiefer verstrickt werden, internationale Dimensionen an.
