Dies Bildnis ist zum Morden schön
Francis Durbridge-Collection
Folge 2: Dies Bildnis ist zum Morden schön
Patricia Harrison, eine junge, erfolgreiche Innenarchitektin, kehrt aus Paris gerade noch rechtzeitig zum 60. Geburtstag ihres Vaters, Brad Morris, nach London zurück. Ein Zwischenfall überschattet ihre Ankunft: Cedric Lockwood, renommierter Kunstkenner und Freund von Brad, wurde überfallen, sein Haus, das Patricia gerade luxuriös eingerichtet hatte, verwüstet. Von seiner wertvollen Kunstsammlung aber fehlt kein Stück. Patricia ist fest entschlossen, sich von ihrem Mann Philip scheiden zu lassen, und hat ihn bereits verlassen. So scheitert auch ein letzter Versuch des jungen Rechtsanwaltes, seine Ehe doch noch zu retten. Beim Verlassen ihres Hauses bemerkt er einen Schatten hinter einem Fenster, kehrt alarmiert um - und findet Patricia mit einem Toten! Trotz ihrer Behauptung, den angeblich Unbekannten in Notwehr erstochen zu haben, gerät Patricia immer mehr unter Mordverdacht. Inspektor Lennox identifiziert den Toten als einen gewissen Charles Venner, der - wenige Stunden vor seiner Ermordung - aus Paris angereist war. Patricias widersprüchliches Verhalten führt schließlich in die Pariser Kunstfälscherszene. Im Laufe seiner Nachforschungen, die er trotz aller Ungereimtheiten aus Sympathie für seine Noch-Ehefrau anstellt, findet Philip heraus, dass auch sein Schwiegervater in das Fälschergeschäft verwickelt ist oder war. Nach einem klärenden Gespräch findet man Brad am nächsten Morgen erschossen in der Wohnung seiner Tochter ...
