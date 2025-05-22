Francis Durbridge-Collection
Folge 5: Tagebuch für einen Mörder
Kurz vor Abschluss seines "Tagebuchs" verhandelt der bekannte englische Schriftsteller Max Telligan in München mit dem amerikanischen Filmproduzenten und Verleger Terry Wilde, der ihm für die Weltrechte des neuen Werks ein phantastisches Angebot macht. Kurz nach der Abreise Telligans findet man Wilde in dessen Mietwagen ermordet am Münchner Flughafen. Aber auch andere Leute interessieren sich für das "Tagebuch", wie Telligans Frau Harriet und seine Tochter Marsha zu spüren bekommen. Vor allem seine Sekretärin Liz Ferber hat ihre liebe Not, das Manuskript vor brutalen Eindringlingen und anderen undurchsichtigen Interessenten in Sicherheit zu bringen. Nach einem weiteren Mord, der auf politische Motive hindeutet, schalten sich CIA und Scotland Yard in den Fall ein. Doch wer sind die Drahtzieher hinter diesen Verbrechen, welche Ziele verfolgen sie?
