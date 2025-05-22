Francis Durbridge-Collection
Folge 4: Plötzlich und unerwartet
Glenn Howard will seine reiche Frau Maggie aus dem Weg räumen. Mit einem raffiniert ausgetüftelten Plan und mit Hilfe der ängstlichen, aber auch willigen Geliebten legt er zugleich eine falsche Spur. Sie soll den Verdacht auf Maggies früheren Freund Sam lenken. Zunächst geht alles wie geplant. Aber bei der Beseitigung der toten Maggie treten unvorhergesehene Komplikationen auf. Auch das skrupellos aufgebaute Scheinalibi gerät vorübergehend ins Wanken. Mit Geistesgegenwart und blitzschnellen Reaktionen meistert Howard alle Situationen. Planmäßig gerät also der Exfreund in Verdacht und wird von der Polizei gesucht. Er taucht unter. Ein Freund hilft ihm aus der teuflischen Situation, und gemeinsam wird die feingestrickte Intrige aufgedeckt. Dem Mörder droht aber auch von anderer Seite Gefahr, denn die missbrauchte Mordhelferin erkennt ihre hoffnungslose Lage und zieht die Konsequenz.
