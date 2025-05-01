Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 19
42 Min.Ab 6

Die Hochzeit von Olga und Arash wird eine Verbindung von verschiedenen Kulturen. Olga ist 26 Jahre alt und jüdischen Glaubens, der 30-jährige Arash ist Moslem. Vor zehn Jahren sind sich Olga und Arash zum ersten Mal begegnet und haben sich sofort ineinander verliebt. Die Hochzeitsvorbereitungen gestalten sich schwierig, weil unterschiedliche Bräuche und persönliche Meinungen untergebracht werden müssen ...

