Frank - der Weddingplaner
Folge 6: Tanja & Christian
46 Min.Ab 6
Die 26-jährige Tanja ist gelernte Steuerfachgehilfin, im Moment aber wegen ihrer kleinen Tochter Isabelle im Erziehungsurlaub. Mit dem Vater des Kindes, Maler Christian, ist sie schon sechs Jahre zusammen. Gemeinsam lebt die aufgeweckte Kleinfamilie in Berlin. Da Isabelle noch nicht getauft ist, würde das Brautpaar gerne die Trauung mit der Taufe ihrer Tochter verbinden. Das bedarf natürlich einer sorgfältigen Planung. Hier ist Hochzeitsexperte Frank gefordert ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH