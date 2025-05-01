Frank - der Weddingplaner
Folge 8: Marina & Ingolf
45 Min.Ab 6
Marina und Ingolf haben sich vor fünf Jahren über eine Kontaktanzeige kennengelernt - schnell wurden sie ein Paar. Schon wenig später haben sie sich mit einem Hausbau den Traum vom Eigenheim erfüllt. Während einer Brautmodenmesse auf Schloss Diedersdorf haben die beiden beschlossen zu heiraten und möchten deswegen auch dort feiern. Zwar ist die Hochzeit der beiden beschlossene Sache, einen richtigen Heiratsantrag hat der 50-Jährige seiner Zukünftigen allerdings nie gemacht ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH