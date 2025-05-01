Frank - der Weddingplaner
Folge 5: Jasmin & Mustafa
45 Min.Ab 6
Die 25-jährige Krankenschwester Jasmin und der 28-jährige Türke Mustafa lernten sich vor acht Jahren in einer Disko kennen - und lieben. Obwohl Mustafa darauf achtet, dass Jasmins Rock nicht zu kurz ist, hat sie zu Hause die Hosen an. Immer wenn es während der Hochzeitsvorbereitungen zu kleinen Meinungsverschiedenheiten kommt, lenkt Frank rücksichtsvoll ein. Er geht sogar mit den beiden zu einer Wahrsagerin und holt sich Tipps, worauf er bei den Vorbereitungen achten soll ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH