Frank - der Weddingplaner
Folge 20: Kerstin & Marco
44 Min.Ab 6
Kerstin widmet sich vorwiegend ihren Kindern Kilian und Laurin. Marco ist 32 Jahre alt und arbeitet bei der Kripo Berlin. Vor drei Jahren hat er Kerstin kennengelernt. Nun wird endlich geheiratet. Denn in wenigen Monaten bringt die 31-Jährige ein weiteres Geschwisterchen zur Welt. Eine besondere Herausforderung für Frank, da das Brautkleid den Babybauch kaschieren soll ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH