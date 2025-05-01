Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank - der Weddingplaner

Anna & Andre

sixxStaffel 1Folge 27
Anna & Andre

Frank - der Weddingplaner

Folge 27: Anna & Andre

45 Min.Ab 6

Im Blumenparadies "Braig" im baden-württembergischen Ristissen erfüllt Weddingplaner Frank Mathée seinen neuen Auftrag: Er hilft dem Paar Anna und Andre bei der Dekoration und Planung ihrer deutsch-russischen Hochzeit. Der 30-jährige Andre ist gelernter Maurer und arbeitet zurzeit als Staplerfahrer. Anna ist 20 Jahre alt und Einzelhandelskauffrau. Die beiden sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar.

