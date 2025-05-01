Frank - der Weddingplaner
Folge 36: Jacquelin & Dirk
45 Min.Ab 6
Die 28-jährige Jaquelin ist Einzelhandelskauffrau und kümmert sich um den Haushalt und die gemeinsame sechs Jahre alte Tochter Gina, die ein Jahr, nachdem das Paar sich kennenlernte, auf die Welt kam. Bei Jaquelin und Dirk war es Liebe auf den zweiten Blick. Vor knapp zwei Jahren überraschte Jaquelin Dirk mit einem Heiratsantrag. Damit am großen Tag alles gut geht, haben die beiden Frank Matthée engagiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH