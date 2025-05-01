Frank - der Weddingplaner
Folge 39: Mithra & Erfan
45 Min.Ab 6
Erfan ist 29 Jahre alt und arbeitet in Offenbach als Projektmanager bei "Peoples Theater", einem gemeinnützigen Verein, der sich um Gewaltprävention an Schulen kümmert. Seit einem Jahr absolviert die 22-jährige Mithra hier ein freiwilliges soziales Jahr. Davor hat die Halbschweizerin-Halbiranerin in der Schweiz gelebt. Drei Monate nach der ersten Begegnung werden Mithra und Erfan ein Paar. Die Hochzeit soll pompös gefeiert werden, daher muss Experte Frank helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH