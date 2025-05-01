Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Ina & Michael

sixxStaffel 1Folge 41
Ina & Michael

Ina & MichaelJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 41: Ina & Michael

46 Min.Ab 6

Michael ist 29 Jahre alt. Er arbeitet seit 13 Jahren als Brauer und Mälzer in einer traditionsreichen deutschen Brauerei. Die 25-jährige Ina ist gelernte Bürokauffrau und arbeitet in einem Autohaus in Goslar. Zuvor war sie in einem Hotel beschäftigt. Dort haben sich Ina und Michael kennengelernt. Jetzt soll geheiratet werden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen