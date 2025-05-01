Frank - der Weddingplaner
Folge 43: Corinna & Andreas
46 Min.Ab 6
Der 36-jährige Andreas arbeitet als Verkaufsleiter in einem Autohaus und geht in seiner Freizeit gern zur Jagd. Die 32-jährige Frisörin Corinna hat ihre heute neunjährige Tochter Charlott mit in die Beziehung gebracht. Vor einem Jahr bekam das Paar Nachwuchs, die Zwillinge Johanna und Constantin. Jetzt soll die Familie durch die Ehe auch von Amtswegen zusammengeführt werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH