sixxStaffel 1Folge 46
Folge 46: Sandra & Rene

45 Min.Ab 6

Sandra ist 24 Jahre alt und lebt mit ihrem sechsjährigen Sohn Eric in Berlin. Mit Rene führt sie seit vier Jahren eine Fernbeziehung, denn der 28-Jährige arbeitet in Mannheim bei einem IT-Unternehmen. Für die beiden stand schnell fest, dass sie für immer zusammengehören - Rene machte Sandra einen Heiratsantrag. Das Brautpaar wünscht sich eine Feier im amerikanischen Stil. Weddingplaner Frank soll für die entsprechende Dekoration sorgen ...

