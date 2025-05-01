Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 54
Folge 54: Steffi & Max

46 Min.Ab 6

Weddingplaner Frank Matthée begibt sich heute auf Zeitreise. Auf Burg Falkenstein im Harz erwartet er das junge Brautpaar Steffi und Max. Besonders Steffi ist ein großer Mittelalter-Fan und so soll die Hochzeit ganz im Zeichen dieser Epoche stehen ...

sixx
