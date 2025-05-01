Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Tanja & Christian

sixxStaffel 1Folge 6
Tanja & Christian

Tanja & ChristianJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 6: Tanja & Christian

46 Min.Ab 6

Die 26-jährige Tanja ist gelernte Steuerfachgehilfin, im Moment aber wegen ihrer kleinen Tochter Isabelle im Erziehungsurlaub. Mit dem Vater des Kindes, Maler Christian, ist sie schon sechs Jahre zusammen. Gemeinsam lebt die aufgeweckte Kleinfamilie in Berlin. Da Isabelle noch nicht getauft ist, würde das Brautpaar gerne die Trauung mit der Taufe ihrer Tochter verbinden. Das bedarf natürlich einer sorgfältigen Planung. Hier ist Hochzeitsexperte Frank gefordert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen