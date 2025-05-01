Frank - der Weddingplaner
Folge 7: Dolores & Tim
45 Min.Ab 6
Seit drei Jahren ist die 36-jährige Dolores mit dem neun Jahre jüngeren Tim zusammen. Das Zusammenleben der beiden gestaltet sich schwierig, denn die beiden führen eine Fernbeziehung. So oft es geht, fährt die Betriebswirtin zu ihrem Freund nach Saarbrücken oder umgekehrt. Für ihre Hochzeit hat sich das Paar etwas Besonderes ausgedacht: Sie wollen vor einer Abenteuer-Burg auf einem Kinderspielplatz heiraten. Weddingplaner Frank sorgt für ein unvergessliches Fest ...
