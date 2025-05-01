Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Anika & Veit

sixxStaffel 1Folge 9
Anika & Veit

Anika & VeitJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 9: Anika & Veit

46 Min.Ab 6

Anika und Veit sind seit vier Jahren ein Paar. Nachdem sie sich drei Monate kannten, zogen sie zusammen. An ihrem Hochzeitstag soll alles perfekt sein und jedes Detail eine persönliche Note haben, sowohl Blumenstrauß als auch Dekoration. Der 35-jährige Veit ist Angestellter bei einer Bank. In seiner Freizeit widmet er sich vor allem dem Fußball. Deshalb soll auch die Hochzeit ganz unter dem Motto seines Lieblingssports stehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen