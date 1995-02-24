Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 11: Liebhaber
Schwester Hannelore geht es schlecht, Merthin muss sie wieder nach Hause schicken. Deshalb übernimmt Soheila ausnahmsweise den Empfang und ist richtig glücklich darüber. Sie will viel lernen, und Merthin will ihr helfen. Besonders beeindruckt ist Soheila von Chris Gatzka, einer attraktiven Erscheinung. Chris, eine ehemalige Prostituierte will eine vorgenommene Sterilisation wieder rückgängig machen, weil sie heiraten und ein "bürgerliches" Leben führen will. Die Operation, bei der Prof. Peters assistiert, verläuft ohne Komplikationen. Frau Dr. Sörensen allerdings kann die Aufnahme einer solchen Patientin in die gemeinsame Belegbettenklinik nur strikt ablehnen. Das Zusammenleben von Suse und Henriette ist nicht einfach. Henriette betrachtet das Mädchen als Ersatz für ihren Sohn, doch Suse will sich nicht vereinnahmen lassen. Als Suse, Heinke und Thomas Suses Zimmer nach ihrem eigenen Geschmack renovieren, ohne vorher zu fragen, ist Henriette schockiert. Auch Heinke macht es ihren Eltern nicht leicht. Sie lässt Flori in der Merthinschen Villa übernachten. Und bei einem Treffen mit Marlene und Björn macht sie kein Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber Björn. Markus Merthin aber fühlt sich in der Nähe von Frau Dr. Wilke immer wohler. Beide finden Zeit für einen Ausflug und genießen das Zusammensein.
