Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Vorbereitungen

Staffel 1Folge 3
Vorbereitungen

Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Folge 3: Vorbereitungen

46 Min.Ab 6

Zwei Patientinnen beschäftigen Merthin besonders: die Hochschwangere Fatima, Putzfrau in der Praxis, weist nicht nur ihre Tochter Soheila als ihre Nachfolgerin ein, sondern bringt ihre gesamte kurdische Familie zur Geburt ihres siebten Kindes mit. Die andere Patientin ist Suse und wird von Heinke in die Praxis "geschleppt". Suse ist es oft schlecht, und Merthin kann nur bestätigen, sie ist schwanger. Suse ist unsicher, ihren Freund Thomas möchte sie aus der Entscheidung für oder gegen das Kind ganz heraushalten. Merthin besteht auf einem Gespräch mit den Eltern, bevor Suse sich gegen das Kind entscheidet. Er ist auch bereit, Suse dabei zu unterstützen. Erst einmal aber versucht Suse als Heinkes Gast in der Villa Merthin mit sich selbst ins Reine zu kommen. Eine extravagante Fotoreporterin sorgt in der Klinik für Aufregung: sie hat ihre Fotoausrüstung aufgebaut und will so ihre eigene Entbindung dokumentieren.

Herzfrequenz
