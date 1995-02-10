Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 9: Der Besuch
Merthin und Eller, die langjährige Haushälterin, fühlen sich in der Villa ohne Marlene nicht wohl. So hat Markus nichts dagegen, dass Eller vorübergehend Einquartierung aufnimmt: Oskar, den Stadtstreicher, der Merthin für einen Koffersammler hielt. Von den Arbeiten, die Eller ihm aufträgt, hält er jedoch nicht viel und ist bald eher Patient als Hilfe. In der Klinik gehen Suse die Nerven durch, sie hält den Krankenhausaufenthalt nicht mehr aus. Erst Heinke gelingt es, sie einigermaßen zu beruhigen. Heinke mobilisiert ihren Vater, der Suse versprechen kann, dass sie bald nach Hause kommt, wenn sie vernünftig bleibt. In der Praxis provoziert Soheila, Fatimas Tochter und ihre Nachfolgerin als Putzfrau, mit ihrem Vorschlag, die Wartezeiten durch Stricken für notleidende Kinder zu überbrücken, eine heftige Auseinandersetzung mit der Patientin Lani Trautmann. Frau Trautmann lebt alleine auf einem Bauernhof, völlig auf sich gestellt. Als sie in der Praxis Frau Langer kennenlernt, die noch keine feste Bleibe hat und bei den Burions auf dem Rummel wohnt, kommt ihr die Idee, Frau Langer bei sich aufzunehmen. Durchaus mit eigennützigen Hintergedanken: Frau Langer kann ihr nach der Geburt bei der Betreuung ihres Kindes helfen. Auf ungewöhnliche Weise beschäftigt eine andere Patientin Markus Merthin. Die extravagante Yvonne weiß nämlich offenbar nicht, wer der Vater ihres Kindes ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick