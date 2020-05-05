Fuck up Show vom 05.05.2020Jetzt kostenlos streamen
Fuck Up Show
Folge 1: Fuck up Show vom 05.05.2020
43 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 6
"Aufstehen - Krone richten - weitergehen" - in der "PULS 4 Fuck Up Show" mit Matthias Strolz. In jeder Ausgabe berichten drei Persönlichkeiten über ihren Weg des Scheiterns, und wie sie den Mut gefunden haben, wieder aufzustehen. Mit dabei direkt in Folge 1: DiTech-Gründer Damian Izdebski, Bloggerin und Autorin Melanie Pignitter und Maler Andrew Stix.
