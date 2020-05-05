Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 1vom 05.05.2020
"Aufstehen - Krone richten - weitergehen" - in der "PULS 4 Fuck Up Show" mit Matthias Strolz. In jeder Ausgabe berichten drei Persönlichkeiten über ihren Weg des Scheiterns, und wie sie den Mut gefunden haben, wieder aufzustehen. Mit dabei direkt in Folge 1: DiTech-Gründer Damian Izdebski, Bloggerin und Autorin Melanie Pignitter und Maler Andrew Stix.

