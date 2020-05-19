Fuck up Show vom 19.05.2020Jetzt kostenlos streamen
Fuck Up Show
Folge 3: Fuck up Show vom 19.05.2020
45 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 6
Das Leben von Erich Artner änderte sich schlagartig von einem Tag auf den anderen. Er verlor aufgrund einer schweren Krankheit mit nur 15 Jahren seine Unterschenkel. Heute ist er der einzige Ironman mit Prothesen und erfolgreicher Teilnehmer des Ironman Austria. Weiters in der "PULS 4 Fuck Up Show – Scheitern erlaubt": Die gescheiterte Finanzexpertin Larissa Kravitz, die zur erfolgreichen Frauen-Finanzberaterin wurde und Künstlerin Daniela Flickentanz, die ihren Job als Sozialarbeiterin an den Nagel hing und dank der Datenschutzgrundverordnung ihren Durchbruch hatte.
