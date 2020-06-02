Fuck up Show vom 02.06.2020Jetzt kostenlos streamen
Folge 5: Fuck up Show vom 02.06.2020
Folge vom 02.06.2020
In der 5. Folge begrüßt Show-Host Matthias Strolz eine Frau, die von Schicksalsschlägen nicht verschont blieb und ihren eigenen Weg gefunden hat, um mit den Verwerfungen des Lebens umzugehen: Susi Safer. Weiters in der Show: Event-Veranstalter Vergim Bekirovski, für den ein Fußballgroßevent zum finanziellen Flop wurde und der heute zu einem der erfolgreichsten Sporteventveranstalter Österreichs zählt. Der 73-Jährige Wolfram Hermann-Hubler erzählt, wie er trotz oder sogar aufgrund eines Schlaganfalles seine Schauspielkarriere starten konnte.
