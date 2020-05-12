Fuck up Show vom 12.05.2020Jetzt kostenlos streamen
Fuck Up Show
Folge 2: Fuck up Show vom 12.05.2020
45 Min.Folge vom 12.05.2020Ab 6
Stefan di Bernardo vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul. Nach einer steilen Musikkarriere folge ein tiefer Fall, der von Privatinsolvenz und Scheidung geprägt war. Die wahre Liebe hat dem Tiroler gezeigt, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Auch Beatrice Drach, die nach einem Burnout zum fröhlichen Laufcoach wurde, und Levent Akgün, ein gescheiterter und wieder aufgestandener "Start Upper", erzählen ab Mai auf PULS 4 Show-Host Matthias Strolz und den ZuseherInnen von ihren "Fuck Ups".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fuck Up Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4