Für immer Griechenland

Der Youtube-Jesus

ATVStaffel 1Folge 1vom 01.08.2024
Der Youtube-Jesus

Folge 1: Der Youtube-Jesus

50 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 6

Kreta ist für den Wiener Mario inzwischen zur zweiten Heimat geworden. Der Aussteiger verbringt auf der griechischen Insel inzwischen einen Großteil seiner Zeit, vermietet dort eine Villa und produziert Olivenöl und Wein. Die Österreicherin Heidi lebt bereits seit über 40 Jahren auf Kreta. Die Liebe brachte sie dazu, sich dort niederzulassen und ein Hotel zu gründen.

