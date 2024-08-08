Für immer Griechenland
Folge 2: Geheime Orte
49 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 6
Seit über 30 Jahren besucht Harald die Insel Naxos, um sich dort dem Windsurfen zu widmen. Sein Lieblingsstrand ist der von Mikri Vigla - hierher kommt der Österreicher inzwischen mit seiner ganzen Familie. Ilona und Werner hat es die größte griechische Insel Kreta angetan. Die beiden Auswanderer sind verliebt in das Eiland und wollen als YouTuber möglichst viel von ihrem neuen Zuhause mit der Welt teilen.
Für immer Griechenland
Genre:Mini-Serie
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4