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Für immer Griechenland

In luftige Höhen

ATVStaffel 1Folge 3vom 15.08.2024
In luftige Höhen

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Für immer Griechenland

Folge 3: In luftige Höhen

48 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 6

Einer der Hotspots auf Rhodos ist der Badeort Faliraki. Hier veranstaltet Daniela gemeinsam mit ihrem griechischen Mann Tagesausflüge auf dem Boot. Die Linzerin hat sich an den Lebensstil der Insel schon sehr gut angepasst und lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Andreas hat sich auf Naxos einen Lebenstraum erfüllt und dort ein Fahrradverleih gegründet. Die Insel gilt als Geheimtipp unter den Griechenlandurlaubern.

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