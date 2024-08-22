Aller Abschied ist schwerJetzt kostenlos streamen
Für immer Griechenland
Folge 4: Aller Abschied ist schwer
47 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 6
Maragas Beach auf der Insel Naxos gehört noch heute zu den Hotspots österreichischer Windsurfer. Petra betreibt hier gemeinsam mit ihrer Familie einen Campingplatz, auf dem man luxuriös residieren oder gemütlich zelten kann. Der Ort Faliraki auf Rhodos hat sowohl für Feierlustige als auch für Feinschmecker viel zu bieten. Im Lokalviertel sticht besonders das Restaurant mit dem vertrauten Namen "Sepp" ins Auge ...
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4