Für immer Italien
Folge 1: Dolce Vita am Gardasee
48 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Kaum ein Land zieht die Österreicher so magisch an wie Italien. In Rimini zeigt Rechtsanwalt Tino, dass zum perfekten Italienurlaub mehr gehört als Pizza und Pasta. Am Gardasee lebt der Tiroler Dominik seinen persönlichen Italien-Traum: Gemeinsam mit seinen Freunden geht es mit Booten aufs Wasser, bevor der Tag in seiner Cocktailbar in Sirmione endet. Und auch auf dem Campingplatz Punta Spin in Grado verbringen Familien und Dauercamper seit Jahrzehnten ihren Urlaub.
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Für immer Italien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ATV