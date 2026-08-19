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Für immer Italien

Dolce Vita am Gardasee

ATVStaffel 2Folge 1vom 19.08.2026
Dolce Vita am Gardasee

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Für immer Italien

Folge 1: Dolce Vita am Gardasee

48 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Kaum ein Land zieht die Österreicher so magisch an wie Italien. In Rimini zeigt Rechtsanwalt Tino, dass zum perfekten Italienurlaub mehr gehört als Pizza und Pasta. Am Gardasee lebt der Tiroler Dominik seinen persönlichen Italien-Traum: Gemeinsam mit seinen Freunden geht es mit Booten aufs Wasser, bevor der Tag in seiner Cocktailbar in Sirmione endet. Und auch auf dem Campingplatz Punta Spin in Grado verbringen Familien und Dauercamper seit Jahrzehnten ihren Urlaub.

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