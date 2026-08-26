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Für immer Italien

Alles Cheese in Jesolo

ATVStaffel 2Folge 2vom 26.08.2026
Alles Cheese in Jesolo

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Für immer Italien

Folge 2: Alles Cheese in Jesolo

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6

In Jesolo verbringt der selbsternannte Käsemillionär Roland gemeinsam mit seiner Familie den Sommer. Zwischen Prosecco, Strand und italienischem Markt entdeckt der Genussmensch sogar österreichische Spezialitäten. Am Gardasee haben sich die Auswanderer Lucie und Kai in den Bergen oberhalb des Sees ein neues Leben aufgebaut. Rechtsanwalt Tino verbringt einen großen Teil seines Lebens in Rimini. Tagsüber genießt er das Dolce Vita, nachts zeigt er uns das legendäre Partyleben.

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