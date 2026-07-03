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Futurama

Game of Tones

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 10vom 03.07.2026
Game of Tones

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Futurama

Folge 10: Game of Tones

21 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6

Die Erde ist in großer Gefahr! Ihr nähert sich ein Raumschiff, das immer wieder vier Töne aussendet - und zwar so laut, dass der Planet zu zerspringen droht. Fry kommt die Melodie bekannt vor. Nachdem Professor Famsworth die Erinnerung in Frys Gehirn geortet hat, schickt er ihn in einem Traum zurück in die Vergangenheit. Dort findet dieser tatsächlich den Ursprung der Töne heraus: Sie stammen vom Funkschlüssel eines Nibbloniers, der sein Raumschiff vergessen hat ...

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