Futurama

Kein Duft für Frauen

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 12vom 10.12.2025
Folge 12: Kein Duft für Frauen

21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Zoidberg hat ein Date mit einer außerirdischen Internet-Bekanntschaft. Das Treffen endet im Desaster: Sein Gestank ist für sie - wie für jedes andere weibliche Wesen - unerträglich. Dann lernt er jedoch eine Blumenverkäuferin kennen, die sich sofort in ihn verliebt. Der Grund dafür ist, dass sie ohne Geruchssinn geboren wurde. Zoidberg wüsste, wie er sie mit einer Operation heilen könnte. Aber soll er riskieren, dadurch sein endlich gefundenes Liebesglück in Gefahr zu bringen?

ProSieben MAXX
