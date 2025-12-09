Mord im Planet ExpressJetzt kostenlos streamen
Futurama
Folge 11: Mord im Planet Express
21 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Unter den Mitgliedern der Planet Express-Crew herrscht dicke Luft. Jeder verdächtigt den anderen, irgendetwas von ihm geklaut zu haben. Um den Firmenfrieden wiederherzustellen, organisiert Professor Famsworth einen Team-Ausflug. Dabei geschehen bald mysteriöse Dinge. Scheinbar hat sich ein Monster an Bord geschmuggelt, das die Crew-Mitglieder nach und nach verspeisen will - und als Formwandler die Gestalt von jedem annehmen kann ...
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
