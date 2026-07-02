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Futurama

Der Robo, der Riese, der Krake und ihr Liebhaber

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 9vom 02.07.2026
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Futurama

Folge 9: Der Robo, der Riese, der Krake und ihr Liebhaber

21 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6

Leela wird Opfer einer furchtbaren genetischen Mutation: Sie "krakifizert" - ihr wachsen überall Saugnäpfe und Tentakeln. Um die Freundin zu retten, besorgt Fry zwei magische Bohnen. Erst glaubt niemand außer ihm an deren Wirkung. Doch dann wachsen aus den Bohnen riesige Ranken. Als Leela diese hinaufklettert, entdeckt sie oben ein fliegendes Schloss - in dem sich ein Gentechnik-Labor befindet. Wartet dort ihre Rettung?

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