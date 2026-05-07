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Futurama

Der Da-Blödi-Code

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 5vom 07.05.2026
Der Da-Blödi-Code

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Futurama

Folge 5: Der Da-Blödi-Code

21 Min.Folge vom 07.05.2026

In seiner Schusseligkeit zerstört Fry einen von Professor Farnsworths Schätzen: den Bart von Leonardo da Vinci. Zum Vorschein kommt ein altes Dokument, welches zur größten verschollenen Erfindung von da Vinci führen soll. Die "Planet Express"-Truppe macht sich auf den Weg, um das Geheimnis zu lüften. Letztlich treffen sie auf den leibhaftigen Leonardo da Vinci, der kurz davor ist, seinen Planeten namens Vinci zu zerstören, weil er hier zu den dümmsten Einwohnern gehört ...

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