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Futurama

Tödliche Inspektion

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6vom 08.05.2026
Tödliche Inspektion

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Futurama

Folge 6: Tödliche Inspektion

21 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 6

Schock für Bender: Professor Farnsworth stellt zufällig fest, dass er über keine Unsterblichkeits-Funktion verfügt. Bender ist verzweifelt und kann nicht verstehen, wie das passieren konnte, hat er doch bei der letzten technischen Überprüfung von Inspektor Nummer Fünf die Zulassung bekommen. Zusammen mit dem Bürokraten Hermes macht er sich auf die erfolglose Suche nach Inspektor Nummer Fünf, ohne dass er weiß, wer Hermes wirklich ist ...

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