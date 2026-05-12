Futurama
Folge 8: Katzenjammer
21 Min.Folge vom 12.05.2026
Nachdem Amy durch ihre mündliche Prüfung gefallen ist, tauchen bei "Planet Express" merkwürdige Katzen auf, die alle Mitarbeiter - außer Amy und Nibbler - zu hypnotisieren scheinen. Es stellt sich heraus, dass die Katzen von einem Planeten stammen, der aufgehört hat, sich zu drehen, und wo nun kein Leben mehr möglich ist. Mit Hilfe von Amys Maschine wollen die Katzen ihren Planeten wieder in Schwung setzen. Sollte ihnen das gelingen, wird die Erde jedoch zu Grunde gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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