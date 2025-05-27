Galileo True Crime Experiment
Folge 4: Die Jagd nach Dagobert
30 Min.Ab 12
Berlin, 1988. Am Gleis einer S-Bahn wartet der Erpresser Dagobert auf den Zug, der ihn reich machen soll. Bei seiner ersten Geldübergabe soll die Polizei ein Paket mit 500.000 D-Mark aus dem fahrenden Zug werfen. Im Experiment wird "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler Dagoberts spektakuläre Geldübergabe nachmachen. Gelingt es ihm seinen Verfolgern zu entkommen?
