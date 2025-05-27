Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo True Crime Experiment

Dagobert und der Trick mit der Streusandkiste

GalileoStaffel 1Folge 5
Dagobert und der Trick mit der Streusandkiste

Dagobert und der Trick mit der StreusandkisteJetzt kostenlos streamen

Galileo True Crime Experiment

Folge 5: Dagobert und der Trick mit der Streusandkiste

27 Min.Ab 12

Für die Polizei wirkte sie wie eine ganz normale Kiste für Streusand. Im April 1993 schickt sie der Erpresser Dagobert für die Übergabe eines Geldpakets. Dass sie auf einen schlauen Trick hereinfallen werden, ahnen sie noch nicht. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler stellt sich dem Experiment und will seine Verfolger mit genau der gleichen Strategie austricksen. Wird ihm das gelingen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galileo True Crime Experiment
Galileo
Galileo True Crime Experiment

Galileo True Crime Experiment

Alle 1 Staffeln und Folgen